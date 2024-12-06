На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 декабря

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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 640-665 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена противоослепительных экранов.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 «Псков»:

  • км 46-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 12:00, ремонт СБО;
  • км 31-32 ограничение скорости движения в сторону СПб с 12:00 до 17:00, ремонт СБО.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и выправка дорожных знаков.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок.

А-121 «Сортавала»:

  • км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 10 декабря 2024 года, монтаж шумозащитных экранов (работы ведутся круглосуточно);
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных буферов, дорожных знаков и сигнальных столбиков от снега и грязи вручную;
  • км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка островков безопасности перед дорожными буферами.
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