На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 640-665 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена противоослепительных экранов.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 «Псков»:
- км 46-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 12:00, ремонт СБО;
- км 31-32 ограничение скорости движения в сторону СПб с 12:00 до 17:00, ремонт СБО.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и выправка дорожных знаков.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок.
А-121 «Сортавала»:
- км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 10 декабря 2024 года, монтаж шумозащитных экранов (работы ведутся круглосуточно);
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных буферов, дорожных знаков и сигнальных столбиков от снега и грязи вручную;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка островков безопасности перед дорожными буферами.