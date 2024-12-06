Сергей Перминов рассказал, возможно ли ждать от Украины готовности к переговорам с России

Делегация Украины во главе с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с высокопоставленными представителями команды избранного президента Дональда Трампа, в том числе с будущим спецпосланником по Украине Китом Келлогом, сообщает Reuters.

Сенатор от Ленобласти в беседе с 47channel рассказал, есть ли вероятность, что после этого визита Киев заявит о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией.

«Публичная позиция Киева относительно возможных переговоров в последнее время некоторым образом изменилась. Если ранее она отвергалась, то теперь представители режима выдвигают определенные условия, удовлетворение которых могло бы подвигнуть их на этот шаг. Этот заочный обмен мнениями через СМИ, похоже, отражает непубличную дискуссию о дальнейших шагах Запада на украинском направлении», — отметил сенатор.

Поездка Ермака в США – очередная попытка выяснить детали возможного курса Трампа и оказать влияние на его формирование. Кадровые назначения будущего главы Белого дома вызывают в Киеве беспокойство.

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