Петербуржцы стали больше разводиться и чаще умирать

Как сообщает Neva.Today со ссылкой на городскую статистику, в Санкт-Петербурге с января по сентябрь 2023 года родилось 36 146 человек, а в 2024-м – 35 317. В итоге за год население города уменьшилось на 829 человек.

За этот же период в 2024 году умерло 46 344 петербуржца, в прошлом году – 43 292 человека. Таким образом, Санкт-Петербург лишился больше трех тысяч местных жителей.

По статистике Петростата, в 2024 году естественная убыль населения возросла и составила больше 11 тыс. человек. В 2023 году она достигла 7 146 человек.

Также в 2024 году с января по сентябрь было оформлено 37 860 браков. За аналогичный период 2023 года в Санкт-Петербурге появилось 39 279 новых ячеек общества. Из этого следует, что за год количество браков уменьшилось на 1 419.