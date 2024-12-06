Житель Кингисеппского района избил беременную жену и вызвал преждевременные роды

По подозрению в нападении на жену 5 декабря в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего жителя Кингисеппского района. По предварительным данным, мужчина ударил беременную супругу, из-за этого у нее начались преждевременные роды.

В полицию Центрального района сообщили о 29-летней роженице в номере гостиницы на Коломенской улице. Она родила на 30-й неделе беременности. На теле новоиспеченной матери обнаружили следы телесных повреждений.

На месте происшествия был задержан супруг пострадавшей – уроженец одного из южных регионов России. Полиция проводит проверку.