Житель Кингисеппского района избил беременную жену и вызвал преждевременные роды

По подозрению в нападении на жену 5 декабря в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего жителя Кингисеппского района. По предварительным данным, мужчина ударил беременную супругу, из-за этого у нее начались преждевременные роды.
В полицию Центрального района сообщили о 29-летней роженице в номере гостиницы на Коломенской улице. Она родила на 30-й неделе беременности. На теле новоиспеченной матери обнаружили следы телесных повреждений.
На месте происшествия был задержан супруг пострадавшей – уроженец одного из южных регионов России. Полиция проводит проверку.
Вам будет интересно
Десять лет террора закончились? В Петербурге задержали агрессора, который жестоко избивал соседей и спускал на них собак
Как сообщал ivbg.ru, петербуржец на протяжении 10 лет терроризировал соседей, бил их и спускал на них собак, просто потому что...
28.11.2024 1284