Ленинградцев приглашают принять участие в прямой линии МФЦ и Управления ветеринарии

Прямой эфир пройдет 9 декабря, в 15.00, на связи с жителями региона будут директор областного МФЦ Сергей Есипов и начальник Управления ветеринарии региона Леонид Кротов.

Речь, в частности, пойдет об обязательной регистрации, которая вводится с 1 января 2025 года на территории региона, сервисе по подбору животных из приютов «Мы в ответе за тех, кого приручили…», а также о проведении совместных акций по оказанию помощи безнадзорным животным из приютов.

Онлайн-трансляция будет организована на официальной странице МФЦ «ВКонтакте» — выпуск можно посмотреть в прямом эфире по ссылке или в записи. Вопросы можно задать через комментарии во время прямой трансляции, позвонив по телефону 8 (812) 775-47-78, отправив комментарий или сообщение непосредственно в эфир или в чат Telegram @directormfc ( +7 931 303-36-75).

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.