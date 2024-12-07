Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в ДНР. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.