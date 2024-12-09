В Выборгском районе пройдут плановые взрывные работы

С 9 по 13 декабря в период с 10:00 до 17:00 в карьерах Каменногорского поселения в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы.

Проезд и нахождение на территории промышленных площадок, а также в радиусе опасной зоны 700 метров запрещены до окончания взрывных работ.