В Выборгском районе пройдут плановые взрывные работы

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Песок
Фото: Baltphoto.ru

С 9 по 13 декабря в период с 10:00 до 17:00 в карьерах Каменногорского поселения в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы.

Проезд и нахождение на территории промышленных площадок, а также в радиусе опасной зоны 700 метров запрещены до окончания взрывных работ.

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09.12.2024 36
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