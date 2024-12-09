Военный медик вживлял людям осколки для имитации ранений и получения выплат

Против врача завели уголовное дело.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против военного медика, вживлявшего людям осколки боеприпасов для имитации ранений. Делалось это для получения денежных компенсаций, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты, — цитирует Бастрыкина РИА Новости.
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