В Москве жены участников СВО из Ленобласти исполнили песню «Я тебя отмолю»

Жены героев из Тосненского и Кировского районов, члены Комитета семей воинов Отечества области выступили на фестивале «Культура Победы».

Песню «Я тебя отмолю» для конкурса вместе с ними подготовила певица Светлана Рерих.

Каждая из участниц квинтета – активная участница сбора гуманитарной помощи для наших бойцов. Многие из них сами неоднократно бывали на передовой. Жены делают всё, чтобы наши военные могли успешно решать боевые задачи. Всё это делается параллельно с заботой о собственных семьях. Ведь у каждой из них – дети, и мужья могут быть уверенными, что дома у них всё в порядке, — рассказали в областном правительстве.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. Заработал «Гражданский центр укомплектования».

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.