В Ломоносовском районе ликвидировали нарколабораторию

Правоохранители задержали двух мужчин 54 и 43 лет, которые организовали лабораторию по производству запрещенных веществ.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, нарколаборатория действовала с декабря 2023 года и располагалась в частном доме в садоводстве «Новоропшинское» Ломоносовского района. В ходе обыска изъято два свертка с порошками-прекурсорами общей массой 994,8 грамма, а также небольшие свертки с синтетическим и растительным наркотиками. Кроме того, найдены девять емкостей объемом около 120 литров с химическими реактивами и прекурсорами, а также лабораторное оборудование.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Старший из задержанных доставлял уже готовый продукт до потребителей, а младший — занимался его изготовлением. Доставка до «потребителей» осуществлялась из рук в руки.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.