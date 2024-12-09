В Колпино насмерть сбили мужчину, пока он ждал оформления ДТП

Несчастный случай произошел на перекрестке Софийской и Финляндской улиц.
Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП в Колпинском районе Петербурга.
В понедельник вечером на перекрестке Софийской и Финляндской улиц произошло столкновение автомобилей марки «Хонда» и «Фольксваген».
По предварительной информации, в момент ожидания оформления ДТП мимо ехал автомобиль белого цвета, который наехал на водителя «Фольксвагена», стоявшего рядом.
В результате мужчина скончался на месте.
Вам будет интересно
Правоохранители задержали двух мужчин 54 и 43 лет, которые организовали лабораторию по производству запрещенных веществ. Как сообщили в ГУ МВД по...
09.12.2024 38