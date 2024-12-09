В Колпино насмерть сбили мужчину, пока он ждал оформления ДТП

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Несчастный случай произошел на перекрестке Софийской и Финляндской улиц.

Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП в Колпинском районе Петербурга.

В понедельник вечером на перекрестке Софийской и Финляндской улиц произошло столкновение автомобилей марки «Хонда» и «Фольксваген».

По предварительной информации, в момент ожидания оформления ДТП мимо ехал автомобиль белого цвета, который наехал на водителя «Фольксвагена», стоявшего рядом.

В результате мужчина скончался на месте.

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09.12.2024 38
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