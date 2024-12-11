Грузовики столкнулись в Волховском районе

В экстренные службы 10 декабря около 17:00 сообщили о ДТП на федеральной трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» в Волховском районе.
По предварительным данным, на 494-м километре возле Столбово произошло попутное столкновение двух грузовых машин. После этого одна из них въехала в остановку общественного транспорта.
На место выезжала дежурная смена 62-й пожарно-спасательной части. Во время ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС произвели деблокировку пострадавшего водителя. Его передали врачам скорой помощи.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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