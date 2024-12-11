Грузовики столкнулись в Волховском районе

Поделиться

В экстренные службы 10 декабря около 17:00 сообщили о ДТП на федеральной трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» в Волховском районе.

По предварительным данным, на 494-м километре возле Столбово произошло попутное столкновение двух грузовых машин. После этого одна из них въехала в остановку общественного транспорта.

На место выезжала дежурная смена 62-й пожарно-спасательной части. Во время ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС произвели деблокировку пострадавшего водителя. Его передали врачам скорой помощи.

630x465_20241210_p26jt2eajhgiptq9cbwt20241210_q88708zukx39nx9xrg11

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Вам будет интересно
Грузовики столкнулись в Волховском районе Ленинградская область, ДТП, Волховский район
Пассажирский автобус перевернулся в Тосненском районе. Есть погибший
Маршрутный автобус № 313 съехал в кювет и перевернулся на автодороге в районе поселка Строение Тосненского района 3 ноября.   Спасатели...
04.11.2024 1788
Автор