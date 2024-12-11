Автобус с 20 пассажирами столкнулся с каршерингом в Ленобласти

В экстренные службы 11 декабря около 11:00 сообщили о ДТП на Набережной улице в Кировске.

Рейсовый автобус МАЗ № 440 ехал в сторону Шлиссельбурга и столкнулся по касательной с автомобилем каршеринговой фирмы. На момент ДТП в автобусе было 20 человек, в том числе один ребенок.

На момент подготовки публикации о пострадавших не сообщается. На месте ДТП работал личный состав 127 пожарной части Леноблпожспаса.