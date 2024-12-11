Петербург на выходных начнет засыпать снегом

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Синоптик Колесов пообещал снегопады в городе в конце текущей недели. 

За счет движения воздушных масс все осадки к концу недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти ожидаются в виде снега. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Поэтому, если к концу воскресенья выпадет 10-15 см снега, это уже будет очень красиво. Кстати, в понедельник ещё один атмосферный фронт со снегом, это для подстраховки, — рассказал он.

При этом в городе сохраняется небольшая вероятность оттепели на выходных. Однако на количество снега. по словам синоптика, это уже не повлияет.

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