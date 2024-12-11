Почти 40% россиян планируют работать на новогодних каникулах

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

По данным опроса, 39% россиян и собираются работать на новогодних каникулах. Из них 12% намерены совмещать основную работу с подработкой, а 10% планируют выйти исключительно на подработки.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования, большинство респондентов (80%) предпочитает дополнительный заработок с гибким графиком. В числе самых популярных вакансий для подработки на каникулах — водители и курьеры (по 11%), администраторы (7%) и аниматоры (6%).