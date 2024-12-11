Вместо губернаторского новогоднего приема в Ленобласти отправят детей в театр

Театр на Васильевском обещает показать премьеру спектакля «Чародеи», куда будет приглашено 1500 ребят со всех районов Ленобласти.

Вместо губернаторского новогоднего приема и сопутствующих представительских расходов поручил направить средства на организацию дополнительного новогоднего представления и подарков для ленинградских детей во Дворце культуры Ленобласти, — рассказал глава 47 региона Александр Дрозденко.

Ранее стало известно, что в этом году бюджет Ленобласти на салюты и развлекательные программы для взрослых не предусмотрен, только на детей.

Стоит отметить, что в Ленобласти и Петербурге в преддверии Нового Года планируют провести множество различных праздничных акций. Редакция ivbg.ru рассказывает, как каждый из нас может помочь детям, пенсионерам, ленинградцам с инвалидностью и животным до наступления новогодних праздников. Кроме того МФЦ Ленобласти совместно с Управлением ветеринарии запускают традиционную благотворительную акцию «Сытый Новый год».