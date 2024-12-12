В России за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

Инфляция в России за неделю, с 3 по 9 декабря, составила 0,48%, это чуть меньше, чем на прошлой неделе, когда потребительские товары подорожали на 0,5%. С начала года цены выросли на 8,76 %, говорится в отчете Росстата.

Так, за последнюю неделю сильнее всего подорожали огурцы — на 8,5% и помидоры — на 5,4%. Цены на капусту выросли на 3,3%, лук репчатый — 2,2%, картофель — 1,8%, на мясо кур и яйца куриные — 1,5%, маргарин и масло подсолнечное — 1,3%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное — 1,1%, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие — 0,9%.