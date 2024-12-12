В Ленобласти благоустроили 149 общественных пространств с начала года

В Ленинградской области с начала 2024 года благоустроили 149 общественных пространств — это новый региональный рекорд.

В частности, было благоустроено 26 дворов и 114 территорий по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», а также было реализовано три масштабных проекта по всероссийскому конкурсу.

В 2025 году планируется благоустроить около 140 общественных пространств в Ленобласти. Уже ведется работа по отбору территорий.