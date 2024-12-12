Илон Маск во второй раз стал богатейшим человеком в истории

Американский бизнесмен побил свой собственный рекорд.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием, превышающим $400 миллиардов.

Согласно оценкам аналитиков, капитал американского бизнесмена составляет $439 миллиардов. Укрепил свои позиции предприниматель после продажи акций SpaceX, что принесло ему $50 миллиардов. Стартап и его инвесторы достигли соглашения о выкупе 1,25 миллиарда акций у сотрудников корпорации.