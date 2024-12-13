Адвокат и экс-замглавы со склонностью к театральности арестованы за мошенничество на 6,4 млн рублей в Петербурге

В Петербурге под стражу заключены адвокат Игорь Лебедев, экс-замглавы администрации МО «Аптекарский остров» Юрий Маслов и их сообщник Вадим Богомазов. Они обвиняются в мошенничестве на сумму 6,4 млн рублей.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые организовали продажу квартиры на Институтском проспекте, но деньги присвоили. Для этого они разыграли перед прежними собственниками постановку в кондитерской, где сообщники представились полицейскими, рассказали легенду о якобы финансировании терроризма.

Во время этой постановки деньги якобы изъяли, а у потерпевших отобрали паспорта. Юрист с двумя сообщниками задержан 11 декабря. Обвиняемые останутся под арестом до 9 февраля.