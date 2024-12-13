В Петербурге и Ленобласти в 2024 году купили 56 участков под жилье на 124 млрд рублей

За 2024 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заключили 56 сделок по покупке земельных участков под жилую застройку на общую сумму 124 млрд рублей. Это на 18% меньше объема инвестиций за 2023 год.

Общая площадь купленных участков составила 997 гектаров, что на 57% больше, чем годом ранее. На этих землях планируется построить около 5,7 млн кв. м жилья, против 4,9 млн кв. м в прошлом году. Рост площади участков связан с увеличением доли сделок с крупными лотами – участки площадью от 5 до 10 гектаров стали популярнее, тогда как сделки с небольшими участками (до 5 га) сократились на 14 п. п.

Крупнейшие сделки в Ленинградской области прошли во Всеволожском и Ломоносовском районах. В Санкт-Петербурге 39% инвестиций пришлось на Василеостровский район и 25% – на Московский.

Доля пригородов и области в общем объеме инвестиций увеличилась до 37%, однако большая часть сделок в денежном выражении (63%) все еще приходится на городские участки.