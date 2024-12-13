Полиция провела миграционный рейд в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд в Адмиралтейском и Петродворцовом районах. Проверка документов коснулась более 200 человек, задержали 20 иностранных граждан, сообщает «Петроград».

Особое внимание уделили местам проживания мигрантов, в том числе строительным объектам и хостелам. Проверку прошли два строительных объекта на Красносельском шоссе и хостел на 8-й Красноармейской улице.

По итогам проверки 20 иностранцев доставили в местные отделы полиции. В отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, регулирующей правила въезда и пребывания на территории России.