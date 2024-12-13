Потенциальный канцлер Германии обещает передать Украине ракеты, способные бить по Москве

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и основной претендент на пост канцлера Германии, заявил о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Такое решение он пообещал принять, если его партия победит на досрочных выборах, которые назначены на 23 февраля 2024 года.

Ракеты Taurus имеют дальность до 500 километров и способны поражать цели на значительном расстоянии, в том числе Москву, Рязань и Смоленск. На обучение украинских военных управлению этим оружием потребуется не менее четырех месяцев.

Украина запросила ракеты у Германии в 2023 году, но решение не было принято. Taurus, оснащенные боеголовками массой 480 килограммов, могут лететь на низкой высоте, огибая рельеф. Ранее они не использовались в военных конфликтах.

Досрочные выборы пройдут из-за политического кризиса в Германии. Он начался после распада правящей коалиции, вызванного увольнением канцлером Олафом Шольцем министра финансов Кристиана Линднера. Этот шаг обострил внутренние противоречия, что привело к необходимости проведения голосования о доверии правительству и последующей организации новых выборов. Позиция лидера ХДС может повлиять на ход избирательной кампании и дальнейшую внешнюю политику Германии в случае его избрания.