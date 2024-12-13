Губернатор Ленобласти подписал распоряжение о новых назначениях в правительстве региона

Они вступят в силу с 16 декабря.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о новых назначениях в региональном правительстве.

Согласно документу, Игорь Петров с 16 декабря займет пост представителя губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области.

Тем временем Андрей Клементьев с той же даты заступит в должность главы Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным связям Ленинградской области.