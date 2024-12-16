«Харламов арену» частично снесут в Петербурге

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Соответствующее решение принято Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Объект следует снести частично как самовольную постройку, сообщает«АБН24».

ООО «ФТК» необходимо выполнить работы в течение 30 дней.

Спорткомплекс «Харламов арена» находится на Пражской улице. Объект был введен в эксплуатацию четыре года назад.

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