В России выявили более 700 случаев хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

Общий ущерб составил не меньше миллиарда рублей.

В России выявлено более 700 случаев хищения социальных выплат и материнского капитала на народившихся детей. Нанесенный ущерб оценивается в не менее чем миллиард рублей, заявили ТАСС в МВД РФ.

На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей, — сообщили агентству.

Участники схемы подавали в МФЦ заявления, в которых сообщали о якобы родившихся детях вне медицинских учреждений. К заявлению прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц, но отсутствовали документы, подтверждающие факт рождения ребенка.