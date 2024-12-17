Иностранца в межгосударственном розыске задержали в Ленобласти

В поселке Федоровское Тосненского района полиция задержала 40-летнего гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске за растрату в особо крупном размере.

По данным следствия, с мая 2022 года по январь 2024 года мужчина занимался торговлей текстилем в Ферганской области. За это время он успел продать продукцию со склада на сумму 274 миллиона узбекских сумов (около 2,1 миллиона рублей) и подделать платежные документы.

Деньги, которые должны были поступить в кассу, мужчина потратил на личные нужды, причинив компании значительный ущерб. Затем скрылся от правоохранительных органов.

В ноябре 2024 года он был объявлен в межгосударственный розыск, а мера пресечения уже была определена — заключение под стражу.