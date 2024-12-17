Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям ВСУ. Противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

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В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Анновка в ДНР. Потери противника составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе «Stryker» и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 425 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и 155-мм гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.