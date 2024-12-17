Житель Самары пошутил в «Пулково». Теперь ему грозит срок до 5 лет

В аэропорту «Пулково» 37-летний житель Самарской области решил «пошутить» на стойке регистрации рейса «Санкт-Петербург – Самара» и заявил, что в его ручной клади находится опасный предмет.

Слова пассажира восприняли максимально серьезно. Специалисты экстренных служб провели полный досмотр его вещей, но ничего подозрительного не обнаружили.

Как выяснили сотрудники транспортной полиции, мужчина действовал из хулиганских побуждений. Несмешная шутка обернулась для него уголовным делом по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

Хулигану грозит серьезное наказание: от штрафа в 700 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет.