Волховские химики запустили ёлку добра

Вот уже четвертый год сотрудники Волховского комплекса ФосАгро (Ленинградская область) исполняют новогодние желания детей в рамках акции «Добрая ёлка». В этом году 31 детское письмо размещено на ёлке химиков.

В каждом конверте – трогательная история ребёнка и его мечта. Одежда, велосипед, гитара, самокат, билеты в цирк, набор для плетения, игрушки, телефон, музыкальная колонка, часы, ватрушка, санки, лыжи – лишь малая часть пожеланий детей. В некоторых письмах просьбы не только для себя, но и для младших братьев или сестёр.

Заместитель председателя профсоюзной организации «ФосАгро-Волхов» Александра Зимина в эти предновогодние дни выступает в роли Снегурочки. Она знает, какие эмоции переживают дети, когда их желания сбываются.

«Нельзя запрещать детям мечтать, – говорит Александра Зимина. – Я очень рада возможности через акцию «Добрая ёлка» сделать ребёнка счастливым и пережить вместе с ним радость от исполнения его желания».

Окружить заботой и сотворить маленькое чудо для взрослого человека совсем несложно, признаётся исполнительный директор Волховского филиала АО «Апатит» Артём Крутов. Ведь в Новый год должны исполняться все мечты, особенно детские! Поэтому волховские химики постарались не оставить без внимания ни одну просьбу.

«Дети в преддверии Нового года верят в чудеса максимально искренне. Они ответственно подходят к загадыванию желаний. Я когда-то тоже был ребёнком, и у меня была заветная мечта. Моему счастью не было предела, когда она осуществилась. Теперь, когда мы все повзрослели, у нас появилась возможность исполнять мечты тех, кто в этом нуждается. Благодаря акции мы адресно помогаем осуществить желания детей», – поделился Артём Крутов.

Все подарки подбираются индивидуально с учётом пожеланий детей. Их мечты волховские химики исполнят на этой неделе.