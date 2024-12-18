Задержаны двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя.

По данным источников издания «Коммерсант», след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин. Организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ.

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Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. По информации СКР, взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у подъезда. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).