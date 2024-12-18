В Ломоносовском районе стало больше современных мест отдыха для детей

Современные игровые площадки с горками, качелями, турниками и игровыми комплексами отечественного производства открылись 17 декабря в Лопухинке и Копорье.

«Благодарю РУСАЛ за поддержку благоустройства района. Теперь у ребят есть место, где они смогут весело и с пользой проводить время. Строительство детских площадок можно назвать наглядным примером партнерства между властью и бизнесом. Уверен, что это сотрудничество откроет ещё больше возможностей для развития района», – отметил глава администрации района Ломоносовского Алексей Кондрашов.

Фото: lenobl.ru

Каждая площадка уникальна. Для маленьких жителей Лопухинского поселения строители предусмотрели даже площадку для воркаута и комфортную зону отдыха с шезлонгами для ребят постарше. На площадке в Копорье в дополнение к игровым зонам установлена специальная доска, на которой можно рисовать.

Напомним, что список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.