«У нас нет сил»: Зеленский сделал неожиданное заявление о Донбассе и Крыме

Глава киевского режима признал, что Украина не сможет вернуть потерянные территории.

Владимир Зеленский признал, что Украине не имеет сил для возвращения Крыма и Донбасса. При этом Киев не будет отказываться от претензий на эти территории, заявил украинский лидер.

Эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, — приводит слова Зеленского РИА Новости.