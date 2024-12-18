Сенатор прокомментировал отказ западных стран поддержать резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма в ООН.

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией, Беларусью и Туркменистаном резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 119 стран. Тем временем 53 государства проголосовали против. Среди них оказались Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов высказал мнение, что Запад не заинтересован в сохранении объективной истории Второй мировой войны.

В ряде стран Восточной Европы происходят такие процессы, о которых никто бы и не мог подумать еще несколько лет назад. Мы стали свидетелями не просто сноса мемориалов, посвященных воинам Красной Армии, но и эксгумации останков павших героев. По политическим мотивам их подвиг вымарывается из памяти народов, — цитирует сенатора Online47.

Перминов отметил, что вместо уважения к героям прошлого у населения Европы формируются образы новых «героев», якобы отстаивающих свободу и демократию, и западные политики не обращают внимания на тот факт, что они открыто носят нацистские символы.

Пытаясь приуменьшить проблему, некоторые западные лидеры не первый год стремятся торпедировать предлагаемую Россией резолюцию, добиваясь внесения в нее искажающих смысл формулировок. Им важно разрушить авторитет нашей страны, внесшей основной вклад в победу над нацизмом. От этой идеи противники сближения с нашей страной вряд ли откажутся. Между тем, мы продолжим и впредь хранить правду и сберегать историю, разделим 80-летие Великой Победы со всеми теми, для кого память и честь предков-героев священны, — добавил Перминов.