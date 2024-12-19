Кандидат в президенты Франции заявила, что в 1990-е годы РФ переживала не лучшие времена, но Путину это удалось исправить.

Глава партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен похвалила российского лидера Владимира Путина за возвращение РФ важной роли на общемировой арене.

РФ в 1990-х годах была опустошена, и ему (Владимиру Путину) удалось вернуть ей важную роль на мировой арене, — цитируют Ле Пен иностранные СМИ.