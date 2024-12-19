Жителя Киришей признали виновным в угрозе убийством

В деревне Крапивно Киришского района 42-летний местный житель направил охотничье ружье в сторону пенсионера и его 17-летнего внука. Это произошло в июле 2023 года возле колодца, где семья набирала воду.

По данным следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил запретить пенсионеру и подростку пользоваться колодцем. Во время ссоры он направил ствол ружья в их сторону, сделал выстрел вверх, перезарядил оружие и продолжил угрожать убийством.

Против хулигана завели дела по статьям о хулиганстве и угрозе убийством. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.