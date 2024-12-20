Грабитель напугал ребенка и сбежал с игровой приставкой в Гатчинском округе

Мужчина ворвался в дом на Нагорной улице в деревне Большое Верево Гатчинского округа, украл игровую приставку и кошелек 19 декабря. Злоумышленник воспользовался тем, что дверь была не заперта.

В этот момент в доме находился 13-летний подросток, который, испугавшись, выбежал на улицу. Похитив приставку и кошелек с небольшой суммой денег, грабитель скрылся.

Однако уже через час 39-летнего безработного жителя Коммунара задержали патрульные. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Украденные вещи были изъяты.

Подозреваемого поместили в изолятор. На его счету уже семь судимостей за грабежи и кражи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.