Полиция Петербурга раскрыла убийство 14-летней давности

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 11 октября 2010 года. Врачи скорой помощи доставили в больницу 32-летнего местного жителя, которого обнаружили в квартире на проспекте Народного Ополчения с многочисленными травмами.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. Тогда уголовное дело возбудили по факту убийства, но раскрыть его по горячим следам не удалось.

Полицейские задержали подозреваемого 20 декабря 2024 года. Им оказался 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

По данным следствия, в день преступления мужчина вместе со своей жертвой распивал алкогольные напитки возле торгового павильона на улице Партизана Германа. Между ними возник конфликт, задержанный жестоко избил оппонента.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор. Расследование продолжается, следователи выясняют дополнительные обстоятельства преступления.