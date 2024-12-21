В 2025 году есть месяцы, когда отпуск окажется выгодным, а есть такие, которые лучше посвятить работе. Потому что отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка за последний год. Эксперты рассказали, как правильно выбрать период для отдыха.

«Самым выгодным будет отпуск в те месяцы, когда рабочих дней больше всего. Соответственно, невыгодным окажется месяц с минимальным количеством рабочих дней», – объясняет специалист в сфере HR Дарья Бунина

Наименее удачными месяцами для отдыха в 2025 году станут январь и май. В январе всего 17 рабочих дней из-за длительных новогодних каникул, а в мае – 18 из-за праздничных дат. Отпуск в эти месяцы приведет к заметным финансовым потерям.

Например, сотрудник с месячным доходом в 70 тысяч рублей, уходящий в двухнедельный отпуск в январе, недополучит значительную сумму. Стоимость одного рабочего дня в январе составляет 4117 рублей, и за две недели работы он бы заработал 57,6 тысячи рублей. А отпускные за тот же период составят около 33,5 тысячи рублей.

Июль и октябрь станут самыми благоприятными для планирования отпуска. Эти месяцы отличаются максимальным количеством рабочих дней. В июле 23 рабочих дня, и отпуск в этот период приведет к минимальной разнице между отпускными и зарплатой. Также хорошими месяцами для отдыха будут апрель, сентябрь и декабрь.

«Если отпускные дни планируются рядом с праздниками, лучше брать отпуск до начала праздничного месяца. Например, в декабре, чтобы сохранить выгоду от январской работы», – отметила Дарья Бунина

Для увеличения длительности отпуска можно взять отгулы за работу в выходные или воспользоваться дополнительными днями для доноров.

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