Путин: прежнее поколение политиков разрушило страну

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в новейшей истории уже видела поколение политиков, которое пошло на разрушение собственной страны.

По словам президента, прежнее поколение отечественных политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, но Западу и нужно было только разрушение страны, сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», — подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.