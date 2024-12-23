Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям ВСУ. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть автомобилей бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль «MaxxPro» и две «Казак», восемь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в ДНР. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.