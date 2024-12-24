Пули пробили иномарку в Лужском районе

Вечером 23 декабря в Луге на улице Дзержинского неизвестный обстрелял Toyota Rav4. Сообщение о повреждении автомобиля поступило в экстренные службы около 22:00.
На месте происшествия обнаружили четыре пулевых отверстия, два в лобовом стекле и два в ветровом. Рядом с машиной лежали резиновые пули, что указывает на использование травматического оружия.
Автомобиль зарегистрирован на 44-летнюю жительницу Краснодарского края. Перед обстрелом очевидцы заметили у машины мужчину в темной одежде и спортивных брюках со светлыми лампасами.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
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