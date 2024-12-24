Пули пробили иномарку в Лужском районе

Вечером 23 декабря в Луге на улице Дзержинского неизвестный обстрелял Toyota Rav4. Сообщение о повреждении автомобиля поступило в экстренные службы около 22:00.

На месте происшествия обнаружили четыре пулевых отверстия, два в лобовом стекле и два в ветровом. Рядом с машиной лежали резиновые пули, что указывает на использование травматического оружия.

Автомобиль зарегистрирован на 44-летнюю жительницу Краснодарского края. Перед обстрелом очевидцы заметили у машины мужчину в темной одежде и спортивных брюках со светлыми лампасами.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.