Школьника похитили ради вымогательства денег в Петербурге

Ночью 23 декабря на улице Шелгунова в Санкт-Петербурге трое неизвестных затолкали 17-летнего подростка в синий Mercedes-Benz CLA 200 и скрылись. Ставшая очевидцем 16-летняя девушка сообщила о случившемся в полицию.

Чуть позже 52-летняя опекун подростка связалась с ним по телефону. Молодой человек рассказал, что его удерживают на улице Бабушкина и требуют 50 тысяч рублей.

К началу третьего ночи патрульные блокировали автомобиль на месте. В салоне оказались трое молодых людей: двое 20-летних и один 19-летний. Старший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Иномарка принадлежит коммерческой фирме.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.