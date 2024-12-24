Появились кадры с места смертельного ДТП с самодельным вездеходом в Ленобласти

Мужчину придавило транспортном в результате опрокидывания.

МВД РФ по Петербургу и Ленобласти публикует кадры с места смертельной аварии возле железнодорожной станции Пикалево-1 в Бокситогорском районе с самодельным вездеходом.

Трагический случай произошел 23 декабря. В результате опрокидывания вездехода погиб 67-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте ЧП.