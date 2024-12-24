Появились кадры с места смертельного ДТП с самодельным вездеходом в Ленобласти

Мужчину придавило транспортном в результате опрокидывания.
МВД РФ по Петербургу и Ленобласти публикует кадры с места смертельной аварии возле железнодорожной станции Пикалево-1 в Бокситогорском районе с самодельным вездеходом.
Трагический случай произошел 23 декабря. В результате опрокидывания вездехода погиб 67-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте ЧП.
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