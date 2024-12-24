Владимир Путин проведет в Ленобласти три дня

Мероприятия с участием президента РФ продлятся до 26 декабря.
Президент России Владимир Путин прибыл в курортный комплекс «Игора» в Ленинградской области. 24 декабря глава государства проведет встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
25 декабря планируется традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ, а в четверг состоится заседание высшего Евразийского совета под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.
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24.12.2024 71