Владимир Путин проведет в Ленобласти три дня

Мероприятия с участием президента РФ продлятся до 26 декабря.

Президент России Владимир Путин прибыл в курортный комплекс «Игора» в Ленинградской области. 24 декабря глава государства проведет встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

25 декабря планируется традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ, а в четверг состоится заседание высшего Евразийского совета под председательством премьера Армении Никола Пашиняна.