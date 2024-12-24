В Ленобласти ввели экстренное предупреждение о непогоде

На регион 24 декабря опустится густой туман.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» объявило экстренное предупреждение о непогоде в Ленинградской области на 24 декабря. Всему виной густой туман, который накроет регион.

Так, с 20:00 — 23:00 часов местами в Ленобласти ожидается туман при видимости 500 метров и меньше, передает служба.

Водителей просят соблюдать меры предосторожности на дороге.