Крейсер ВМС США обстрелял два своих же американских истребителя. Один самолет сбит

Крейсер ВМС США USS Gettysburg на прошлой неделе дважды открыл огонь по собственным истребителям F/A-18 Super Hornet. Как сообщает Fox News со ссылкой на источники, один самолет был сбит, а второй с трудом избежал попадания ракеты после нескольких маневров уклонения.

Первый инцидент произошел, когда крейсер по ошибке сбил F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S. Truman. Оба пилота успели катапультироваться и были спасены, один из них получил незначительные травмы.

Второй самолет, летевший в нескольких километрах позади сбитого, также попал под обстрел. Ракета, выпущенная с USS Gettysburg, нацелилась на истребитель, вынудив его экипаж выполнять сложные маневры уклонения.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, оба инцидента произошли во время авиаударов по объектам хуситов.