Житель Гатчины ударил ножом собутыльника

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Нож
Фото: Baltphoto.ru

В парадной жилого дома на Заводской улице в Гатчине 23 декабря около 13:40 между распивавшими спиртное 32-летним и 38-летниим мужчинами произошла ссора.

В ходе конфликта младший из мужчин нанес удар ножом своему собутыльнику, ранив его в бедро. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-резаное ранение, повреждения кисти и пальцев, а также другие травмы.

Нападавшего задержали по горячим следам в его квартире. На месте происшествия полицейские изъяли нож.

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21.05.2022 16671
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