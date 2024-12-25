Житель Гатчины ударил ножом собутыльника

В парадной жилого дома на Заводской улице в Гатчине 23 декабря около 13:40 между распивавшими спиртное 32-летним и 38-летниим мужчинами произошла ссора.

В ходе конфликта младший из мужчин нанес удар ножом своему собутыльнику, ранив его в бедро. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-резаное ранение, повреждения кисти и пальцев, а также другие травмы.

Нападавшего задержали по горячим следам в его квартире. На месте происшествия полицейские изъяли нож.