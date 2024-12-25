«Газель» насмерть сбила пешехода в Лодейнопольском районе

На 189-м километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе 24 декабря около 14:30 фургон «Газель», за рулем которого находился 40-летний водитель, сбил мужчину на краю проезжей части.

Пострадавший, на вид около 55 лет, погиб на месте от полученных травм. Его личность устанавливается.

Водитель «Газели» ранее был замечен за управлением неисправным транспортным средством. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. По факту инцидента проводится проверка.