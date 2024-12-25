Иностранец пытался дать взятку инспектору ДПС в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области задержали гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в попытке дачи взятки инспектору ДПС.

Мужчина нарушил правила дорожного движения и миграционное законодательство. Чтобы избежать административного наказания, он положил 2400 рублей на консоль между сиденьями служебного автомобиля, надеясь на «договоренность» с сотрудником полиции.

Инспектор отказался принимать деньги и сообщил о попытке подкупа. Приозерская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу. Документы уже направлены в суд для рассмотрения.