Иностранец пытался дать взятку инспектору ДПС в Ленобласти

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Взятка
Фото: Baltphoto.ru

В Приозерском районе Ленинградской области задержали гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в попытке дачи взятки инспектору ДПС.

Мужчина нарушил правила дорожного движения и миграционное законодательство. Чтобы избежать административного наказания, он положил 2400 рублей на консоль между сиденьями служебного автомобиля, надеясь на «договоренность» с сотрудником полиции.

Инспектор отказался принимать деньги и сообщил о попытке подкупа. Приозерская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу. Документы уже направлены в суд для рассмотрения.

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05.10.2022 5243
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